Jean Azevedo vence mais uma, e Spinelli esquenta a disputa dos carros

A penúltima etapa do Rali dos Sertões 2016 foi realizada nesta sexta-feira entre as cidades de Mateiros e Ponte Alta, no Tocantins. Entre as motos, Jean Azevedo voltou a ser o mais rápido, com tempo de 6h43min38s, e pulou de 35º para 18º na classificação geral.

Apesar da melhora, o piloto da Honda segue longe do líder Gregório Caselani, que ficou em terceiro na etapa desta sexta (6h48min28s). Tunico Maciel chegou em segundo, com 6h47min29s, mas também segue longe das primeiras posições na classificação geral, em 10º lugar.

Caselani lidera com tempo acumulado de 27h29min40s. Em seguida, vêm Ramon Sacilotti (27h55min) e Eduardo Shiga (30h07min31s).

Entre os carros, a disputa é acirrada. Guilherme Spinelli, com o guia Yousseff Haddad, ficou com a liderança nesta sexta-feira, com tempo de 6h32min30s, seguido por Lance Woolridge (6h52min30s) e Cristian Baumgart (6h53min51s).

Baumgart e seu guia Beco Andreotti seguem na primeira colocação geral, com 26h38min53s, perseguidos de perto por Spinelli (27h24min31s) e Woolridge (27h24min40). Com isso, a decisão do título deve mesmo ficar para a última etapa.

Entre os quadriciclos, a disputa também promete ser acirrada. Nesta sexta-feira, Pedro Costa fez o melhor tempo (8h53min40s) nos 520,95km cronometrados, seguido por Helio Pessoa (10h) e André Suguita (10h02min).

Edgley Sobrinho chegou em quinto, mas lidera com tempo acumulado de 39h09min26s. André Suguita aparece em segundo (40h55min06s) e Hélio Pessoa em terceiro (41h07min12s).

Por fim, na categoria dos UTVs, a liderança segue com Bruno Sperancini e Breno Rezende, que terminaram a prova desta sexta em 7h51min e alcançaram tempo acumulado de 31h10min46s. Gabriel Varela e Gabriel Morales venceram a etapa desta sexta e seguem na segunda posição geral, a 21min48s dos líderes.

A sétima e última etapa do Rali dos Sertões será realizada neste sábado, entre Ponte Alta e a capital tocantinense Palmas. Serão 246,61km de prova, sendo 191,54km de trecho cronometrado.

Confira os resultados da 6ª etapa do Rali dos Sertões, entre Mateiros (TO) e Ponte Alta (TO)

Carros

1º Guilherme Spinelli /Youssef Haddad – 6h32min30

2º Lance Woolridge / Marcelo Haseyama – 6h52min30

3º Cristian Baumgart / Beco Andreotti – 6h53min51

Motos

1º Jean Azevedo – 6h43min38

2º Tunico Maciel – 6h47min29

3º Gregorio Caselani – 6h48min28

Quadriciclos

1º Pedro Costa – 8h53min40

2º André Suguita – 9h36min08

3º Edgley Sobrinho – 9h59min44

Confira o tempo acumulado após seis etapas:

Carros

1º Cristian Baumgart / Beco Andreotti – 26h38min53

2º Guilherme Spinelli / Youssef Haddad – 27h24min40

3º Lance Woolridge / Marcelo Haseyama – 27h24min40

Motos

1º Gregorio Caselani – 27h22min34

2º Ramon Sacilotti – 27h55min00

3º Eduardo Shiga – 29min22s55

Quadriciclos

1º André Suguita – 35h22min15

2º Edgley Sobrinho – 38h16min25

3º Jeferson Nobre – 40h08min24

UTVs

1º Bruno Sperancini / Breno Rezende – 31h08min46

2º Gabriel Varela / Gabriel Morales – 31h25min34

3º Carlos Ambrosio / Cadu Sachs – 32h04min27

