Jean Azevedo termina em segundo na primeira etapa do Rali dos Sertões

Maior campeão do Rali dos Sertões nas motos, com seis conquistas, Jean Azevedo começou bem a edição de 2016 da competição. Neste domingo, foi realizada a primeira etapa, entre as cidades de Goiânia e Padre Bernardo, e o experiente piloto de 42 anos terminou em segundo lugar, com o tempo de 1h39min13.

Inicialmente, Jean Azevedo completou o percurso de 364, 54 quilômetros – sendo 111,79 quilômetros cronometrados (especial) – com o terceiro melhor tempo, mas ganhou uma posição após a revisão da marca de Tunico Maciel, que passou de 1h39min04 para 1h39min17. O vencedor da prova foi Ramon Sacilotti, que cruzou a linha de chegada em 1h38min24.

Jean Azevedo largou na ponta, mas foi atrapalhado em determinado momento por uma porteira fechada. O piloto entrou com recurso junto à organização do Rali dos Sertões para revisar o seu tempo, descontado o período que perdeu para remover obstáculo.

“Fiz uma especial boa, mas perdi algum tempo, pois no começo eu achei uma porteira fechada, que tive de parar e descer da moto para abrir, pois estava amarrada com corrente. Por acaso, em 2003, na etapa Goiânia-Padre Bernardo, eu bati em uma porteira e me machuquei”, disse.

Nesta segunda-feira, o Rali dos Sertões segue de Padre Bernardo para Posse (GO). Os pilotos vão se deslocar por 34,2 quilômetros até as proximidades de Mimoso de Goiás, onde terá início o trecho cronometrado.

Carros, UTVs e quadriciclos

O domingo também foi dia de estreia nas demais categorias do Rali dos Sertões. Entre os carros, os atuais campeões Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin largaram na pole position, mas terminaram a etapa na segunda colocação, com o tempo de 1h39min51. Os vencedores foram Christian Baumgart e Beco Andreotti, que completaram o percurso cronometrado de 111,79 quilômetros em 1h36min42.

Nas UTVs, Cristiano Batista e Robledo Nicoletti seguem dominante. Depois de terminar em primeiro no prólogo, a dupla de pilotos voltou a vencer, desta vez na primeira etapa, com o tempo de 1h44min16. Bruno Sperancini e Breno Resende foram os segundos colocados, com a marca de 1h48min57.

Nos quadriciclos, Marcelo Medeiros, atual campeão da competição, foi o vencedor da primeira etapa do Rali dos Sertões 2016. O piloto completou o trecho cronometrado em 1h46min49, com boa vantagem para o segundo colocado Diogo Zonato, que terminou a prova com o tempo de 1h52min26.

Veja a classificação do Rali dos Sertões após a primeira etapa (resultado extra-oficial)

Motos

1) Ramon Sacilotti – 1h38min24

2) Jean Azevedo – 1h39min13

3) Tunico Maciel – 1h39min17

Carros

1) Christian Baumgart/B.Andreotti, 1h36min42s

2) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, 1min39min51s

3) Lance Woolridge/M.Heseyama, 1h41min15s

UTVs

1) Cristiano Batista/Robledo Nicoletti – 1h44min16s

2) Bruno Sperancini/Breno Resende – 1h48min57

3) Enrico Almeida/Alvaro Almeida – 1h52min04s

Quadriciclos

1) Marcelo Medeiros – 1h46min49

2) Diogo Zonato – 1h52min26

3) Giovanni Ramos Filhos – 1h54min53

