Melhor jogador da LNF, Deives troca o Corinthians pelo Carlos Barbosa

Após conquistar a Liga Paulista e a Liga Nacional de Futsal em sequência, o Corinthians não poderá contar com todos os seus jogadores para a próxima temporada. Isso porque Deives, camisa 10 do Alvinegro e eleito o melhor jogador da LNF, acertou com o Carlos Barbosa.

Deives explicou que não tomou a decisão pensando só nele, mas também em sua família e levando em conta suas origens, pois nasceu em São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul, assim como Carlos Barbosa.

“Sempre tive o sonho de jogar na ACBF. Sou gaúcho e conheço bem o clube. É um sonho do meu pai também, que sempre quis me ver vestindo essa camisa, mas até então não tive a oportunidade. Aceitei por esse sonho e pela proximidade da família. A expectativa é de conquistar muitos títulos”, disse o atleta.

Além do camisa 10, o Carlos Barbosa ainda anunciou a contratação do ala Mithyuê, que defendia o Magnus Sorocaba e enfrentou Deives recentemente nas duas finais.