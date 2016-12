Corinthians vence o Barcelona e conquista o Mundial de futsal sub-18

O grande ano do Corinthians no futsal irá se encerrar com chave de ouro. Na manhã desta sexta-feira, o Timão conquistou mais uma taça ao vencer a Copa do Mundo da categoria sub-18. O título foi garantido após uma sofrida vitória por 3 a 2 sobre o Barcelona, que eram os anfitriões da competição.

A equipe sub-18 conquistou o título após uma impressionante virada. O Corinthians saiu na frente com Perin balançando as redes. No entanto, o Barça conseguiu marcar duas vezes e tomou a frente do placar. O Timão, porém, foi valente e virou novamente o marcador, com gols de Higor e Gian, e faturou o título na cidade de Barcelona.

A campanha do Alvinegro no Mundial de futsal sub-18 foi perfeita, com quatro vitórias em quatro jogos disputados. Na fase inicial da competição, o Corinthians venceu o Asti (ITA) por 11 a 0 e o City (EUA) por 8 a 2, avançando para as semifinais como primeiro colocado do Grupo A.

Já nas semis, o Timão teve mais trabalho e garantiu a vaga na decisão após uma vitória por 3 a 2 sobre o Bardral (JAP), também de virada, encaminhando o time para repetir o placar diante do Barcelona e ficar com a taça.

O título consolida um ano mágico do Corinthians no futsal. A equipe principal terminou a temporada com os títulos da Liga Paulista e da Liga Nacional, este último inédito na história do clube. Já o time sub-20 faturou a tríplice coroa com as conquistas da Taça Brasil, Metropolitano e Campeonato Estadual.