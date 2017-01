Corinthians promove seis atletas do sub-20 para o profissional no futsal

Depois das contratações de Alex – cria da base que havia sido negociado com o futsal do exterior -, Genaro, Garrincha e Johnny Gomes, seis atletas da equipe Sub-20 do Corinthians/UNIP foram promovidos à equipe principal. Lucão, Meira, Matheus, Gabriel, Gleidson e Barack irão compor o elenco do Timão nesta nova temporada.

Os garotos chegam após o desmanche do time campeão em 2016, certamente a temporada mais vitoriosa na história do futsal do Sport Club Corinthians Paulista, com direito à conquista inédita da Liga Nacional de Futsal, junto com o bicampeonato da Liga Paulista. Além das conquistas da equipe adulta, o Sub-20 do Corinthians/UNIP também mostrou a força que tem.

Foram três campeonatos e três títulos conquistados pelos jovens jogadores do Timãozinho. Além de reafirmar a força estadual com as conquistas do Campeonato Metropolitano e do Estadual, o time Alvinegro conquistou a Taça Brasil, competição mais importante da categoria.

Dos campeões, continuam no time os goleiros Careca e Guitta, os fixos Nenê e Índio, os alas Leandro Caires, Pepita e Douglas, além do pivô Vander Carioca. Revelados na base corintiana, Edgard, Leandro Lino, Arthur, Marcel e Rocha deixaram o Alvinegro para atuar pelo Sorocaba, vice-campeão no ano passado.