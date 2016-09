Brasil estreia vencendo a Ucrânia na Copa do Mundo de Futsal

Não foi fácil, mas o Brasil conseguiu emplacar uma vitória na primeira partida da Copa do Mundo de futsal, que está sendo disputada na Colômbia. Encarando a Ucrânia na noite deste sábado, a seleção brasileira contou com gols de Rodrigo, Falcão e um contra de Sorkin para vencer por 3 a 1. Grystsyna diminuiu para os europeus.

Com o triunfo, o time brasileiro, chegou à liderança do Grupo D, com os mesmos 3 pontos da Austrália, que fica atrás por ter o saldo de gol menor. Em busca de disparar na liderança, a equipe comandada por Serginho volta à quadra na próxima quarta-feira, ás 20h, para encarar os australianos.

Logo na primeira etapa, a Seleção verde e amarela – que atuou vestida de azul – sentiu que não seria um duelo fácil. Com muitas dificuldades para encaixar os passes, só mexeu no placar a 13 minutos do fim do primeiro tempo, com Rodrigo aproveitando jogada ensaiada. Três minutos depois, o Brasil voltou a encontrar as redes com lindo lance da lenda Falcão. O camisa 12 recebeu de Ari após lateral e emendou um foguete.

Apesar de estar na frente, viu os adversários chegarem várias vezes ao ataque, mas contou com boas intervenções do goleiro Tiago.

O segundo tempo foi, desde os primeiros instantes, marcado pela pressão ucraniana. Logo aos seis minutos, Mykola Gystsyna conseguiu bater a noite insipidara do arqueiro brasileiro e diminuir a vantagem adversária. Os europeus ganharam ânimo com o tento anotado e seguiram em busca de arrancar pelo menos um empate. No entanto, o time sul-americano seguia concentrado na defesa e ainda contou com um gol contra, faltando pouco mais de cinco minutos para o apito final, para sair com o resultado positivo.

