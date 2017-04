Brasil conquista virada sobre a Venezuela e vai à semi da Copa América

O Brasil se garantiu nas semifinais da Copa América de Futsal. Maior campeão da competição com 11 títulos, a equipe verde e amarela venceu a Venezuela de virada por 6 a 3, neste domingo.

O resultado garantiu a liderança do Grupo A à Seleção e também deu a classificação antecipada à Argentina. Pelo Grupo B, os classificados foram Uruguai e Paraguai, com destaque para a eliminação da Colômbia, time do craque Agellot Caro.

Precisando da vitória para avançarem no torneio, os venezuelanos começaram o duelo com um ritmo intenso e abriram o placar logo aos cinco minutos. O Brasil, porém, passou a melhorar no duelo e impôs a superioridade técnica para garantir a virada e sair de quadra com a vitória.

Respectivamente, Felipe Valério, Leandro Lino, Marcel, Rocha e Deives foram os responsáveis pelos gols verde e amarelos na noite. Do lado venezuelano, Silva foi o autor do primeiro gol, seguido pelo tento contra do goleiro brasileiro Tiago, e Preciado fez o último gol da Vinha.

Ainda aguardando o complemento da rodada para conhecer o próximo adversário, o já classificado Brasil volta à quadra de San Juan, na Argentina, nesta terça-feira. Todos os confrontos da semi serão disputados no mesmo dia, mas os horários ainda não foram definidos.

Confira os resultados deste domingo:

Colômbia 3 x 6 Peru

Uruguai 6 x 4 Paraguai

Brasil 6 x 3 Venezuela

Argentina x Chile