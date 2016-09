Brasil arrasa Moçambique e Falcão se torna maior goleador em Mundiais

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

O futsal brasileiro teve uma noite de sábado histórica. Ao golear Moçambique por 15 a 3, em Cáli, na Colômbia, a Seleção masculina encerrou a primeira fase com a liderança do Grupo D do Mundial, com nove pontos conquistados. Além disso, o veterano Falcão marcou três gols e se tornou o maior artilheiro da competição, com 45 tentos, superando Manoel Tobias, que soma 43.

Garantido nas oitavas de final, o Brasil enfrentará um dos quatro melhores terceiros colocados nas oitavas de final do torneio. Já Moçambique terminou sua participação com três derrotas em três partidas. No outro duelo da rodada, a Ucrânia bateu a Austrália por 3 a 1 e ficou em segundo lugar, podendo enfrentar Cazaquistão, Costa Rica ou Argentina.

Rodrigo abriu o placar para os brasileiros logo aos 44 segundos. Logo depois, Xuxa fez 2 a 0, abrindo a defesa africana. A dupla ainda anotou mais duas vezes no primeiro tempo. Isso antes de Dieguinho marcar duas vezes: 6 a 0 para o Brasil.

À vontade em quadra, a Seleção cometeu um pênalti, convertido por Mario, anotando o primeiro tento de Moçambique. Mas ainda antes do intervalo, o Brasil balançou a rede mais duas vezes, com Jackson e Fernandinho, fechando o primeiro tempo vencendo por 8 a 1.

Na segunda etapa, o Brasil teve mais dificuldades para fazer gols. Tanto que o primeiro saiu só depois de oito minutos, com Bateria. Logo depois, Ari estendeu a vantagem para 10 a 1. Moçambique, então, voltou a marcar. Desta vez com Magu, após boa troca de passes. No entanto, a equipe brasileira fez mais dois, com Fernandinho e Ari.

Em busca do recorde, Falcão, com 39 anos, entrou em quadra para bater pênalti e anotar seu 43º gol na história dos Mundiais. A um tento de se tornar o maior artilheiro do torneio, o craque de 39 anos recebeu na entrada da área, superou o goleiro Nelson e balançou a rede.

Ainda houve tempo para Dino marcar mais um para Moçambique. Falcão, porém, não permitiu que os africanos fizessem o último gol do duelo e anotou mais um, fechando a vitória brasileira por 15 a 3.

Recomendado para você