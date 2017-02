Após cirurgia na cabeça, Neto posta vídeo e agradece apoio

Campeão mundial com a Seleção de futsal e melhor do mundo em 2012, o fixo Neto passa por seu maior desafio. O jogador foi submetido na sexta-feira a uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro e, neste sábado, deu suas primeiras declarações em uma rede social, tranquilizando os fãs e valorizando, sobretudo, o apoio das pessoas. Ele poderia ter perdido movimentos do lado direito do corpo em função do problema.

“Queria agradecer a todo mundo por toda a corrente de vibração, dizer que estou bem, graças a Deus não estou sentindo nada. Tenho etapas a serem vencidas e vou vencer. Muito obrigado por tudo e até aqueles que pareciam inimigos viraram amigos”, destacou, muito emocionado.

Aos 35 anos, Neto defende o Kairat Almaty, do Cazaquistão, e passou mal durante um treino de sua equipe no mês de janeiro. Após realizar exames na cidade de Uberlândia, ele foi transferido de forma emergencial para a capital paulista.

Neto estava convocado para defender a Seleção Brasileira nos recentes amistosos disputados contra a Catalunha, mas acabou cortado, justamente pelo problema na cabeça.