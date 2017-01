Zico visita o Instituto Neymar Jr. em Praia Grande

Zico visitou o Instituto Projeto Neymar Jr. nesta segunda-feira. Durante a visita, o Galinho de Quintino foi recepcionado pelo pai do jogador do Barcelona para conhecer as instalações do complexo, que fica localizado no Jardim da Glórida, Praia Grande, e ministrar uma palestra de aproximadamente uma hora sobre suas experiências profissionais e os valores que têm na vida pessoal.

O ex-jogador e técnico de 63 anos afirmou que as cerca de 2.400 crianças carentes que têm a capacidade de serem atendidas pelo projeto precisam aproveitar a chance que estão tendo, assim como os profissionais do instituto, que tem como vice-presidente Neymar da Silva Santos.

“Tomara que todos aqueles que têm a oportunidade de trabalhar e receber isso possam usufruir bastante. Não sabem como é importante ter uma possibilidade de passar por uma experiência em vida como essa. Achei a infraestrutura maravilhosa, estão de parabéns. Me coloquei à disposição no que for possível para ajudar e desenvolver”, disse Zico.

O ídolo do Flamengo também exaltou a boa ação que está sendo feita pelo principal jogador da Seleção Brasileira e as instalações do complexo educacional e esportivo.

“O bem que eles estão fazendo para as pessoas em uma região que ele conhece bem, cresceu, desenvolveu, e se tornou o grande Neymar que ele é hoje. Isso precisa ser muito bem divulgado para verem o trabalho que é feito pelos profissionais e pelo próprio Neymar. Esse Instituto está irretocável, está um espetáculo. Abrange tudo em relação ao que uma criança, um jovem ou um pai quer e também o que o professor precisa para trabalhar”.