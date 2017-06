Zaga celebra ataque eficiente, mas reconhece: “É melhor não tomar gol”

A dupla de zaga do Corinthians, formada por Balbuena e Pablo desde o início da temporada, foi celebrada frequentemente como uma das melhores do país, principal alicerce para as seguidas vitórias por 1 a 0 conquistadas em 2017. No segundo jogo com um ataque produtivo, porém, o Timão viu o São Paulo marcar dois gols, assim como fez o Vasco, no meio da semana, e demonstrou certa preocupação com os números apresentados.

“O melhor seria não tomar gol, né”, afirmou o zagueiro Pablo, presente tanto no Majestoso quando na partida em São Januário, quando o Timão não conseguiu ser tão efetivo quanto a média estabelecida nos últimos meses. O próprio camisa 3, porém, reconheceu que a margem de dois gols estabelecida pela boa produção ofensiva ajuda a tranquilizar as ações de toda a retaguarda.

“É melhor quando a gente consegue fazer mais gols, consegue não ficar sempre no limite, sempre naquela de que, se tomar um gol, o adversário empata. Acredito que o ataque está trabalhando bem e isso só pode deixar a gente feliz. Agora é buscar retomar aquele baixo número de gols que a gente vinha apresentando”, continuou Pablo, com opinião semelhante à do parceiro Balbuena.

“Importante conseguir essa vitória, é sempre importante conseguir vencer um clássico diante de um adversário como o São Paulo. O time deles tem qualidade, tem jogadores perigosos, mas a gente soube se postar dentro de campo”, avaliou o paraguaio, elogiando as apresentações recentes de Pedro Henrique, que ocupou seu lugar enquanto ele se recuperava de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

“O nosso grupo é assim, quando alguém precisa entrar já sabe exatamente o que tem de fazer, já sabe o posicionamento e consegue corresponder as expectativas. Por isso a gente consegue esses resultados”, explicou o jogador, negando-se a colocar o Timão na disputa pelo título.

“Não tem essa de ficar fazendo projeção, de colocar a nossa expectativa lá na frente. Temos que pensar jogo a jogo, ir com calma e analisar sempre o próximo adversário. Muito importante esses 16 pontos conquistados, dormir na liderança, mas ainda falta muita coisa”, concluiu Balbuena.