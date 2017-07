WTorre desmonta estrutura de show em menos de 12 horas

Os testes deram certo e a WTorre conseguiu desmontar a estrutura do show da cantora Ariana Grande em menos de 12 horas, no Palestra Itália. O show que estava marcado para começar ás 20h (de Brasília) deste sábado, teve toda a sua estrutura retirada do gramado do estádio até o início da manhã deste domingo.

Após seis meses de planejamento e um investimento de 500 mil reais, a WTorre teve retorno em seu novo processo utilizado para receber grandes atrações no palco da arena. O teste estava marcado para o dia 1 de julho, mas com o conflito de datas do jogo do Palmeiras e do show da cantora internacional, foi adiado para a manhã deste domingo.

A ideia da administradora foi instalar uma estrutura de 2 toneladas no teto do Palestra Itália (setor norte), para guardar itens padrão de iluminação, som e led, que, geralmente, ficam suspensos. A partir disso, um processo mecânico fará com que esta estrutura desça, durante a montagem, e se erga, durante a desmontagem, otimizando o trabalho e a antecipação para liberar a arena aos jogos do anfitrião Palmeiras.

Ainda assim, não se é possível resolver o problema do gramado. Mesmo com a estrutura do show desmontada, pode ser que o time sofra as consequências de um terreno não suficientemente recuperado para receber uma partida de futebol.

A ideia da nova instalação é melhorar e estreitar a relação entre Mauricio Galiotte e WTorre, além de trazer o torcedor palmeirense mais para perto, já que este terá a oportunidade de ver seu time mais vezes em casa, sem precisar mandar jogos no Pacaembu.