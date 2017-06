Vitor Hugo ‘parla’, ri, promete volta e se despede do “seu Verdão”

Os jornalistas viveram uma tarde completamente diferente nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Enquanto os atletas treinavam em campo, a imprensa subiu para a sala de coletiva no CT do Verdão para uma entrevista de despedida, algo incomum para qualquer clube. Acostumados às respostas prontas e que seguem o roteiro, os presentes se depararam com a sinceridade de Vitor Hugo, zagueiro negociado pelo Alviverde com a Fiorentina-ITA, e que divertiu quem acompanhou o diálogo.

“Eu estou até emocionado, não esperava estar tão cedo me despedindo. Estou feliz por tudo que aconteceu desde o começo, quando cheguei aqui ainda desconhecido. Só tenho que agradecer a Deus e ao Palmeiras pela oportunidade que me deu. Agora é um até breve. Isso (entrevista de despedida) acontece com pessoas especiais, estou tendo essa moral (risos). Nem lembro como me contaram que ia ter essa entrevista, só me falaram que era para eu estar aqui cinco horas, então eu vim (risos)”, disse o zagueiro, já arrancando os primeiros risos.

Vitor Hugo foi negociado pelo Palmeiras com a Fiorentina por cerca de R$ 24 milhões. O zagueiro esteve em Florença, na Itália, há seis dias, quando foi realizar exames médicos e acabou recebido no aeroporto por diversos jornalistas, que fizeram perguntas em italiano ao palmeirense. Apesar de estar estudando a língua há dez dias, o jogador contou sobre a dificuldade em conseguir responder.

“Eu estava estudando há dez dias. Achei que já estava manjando, já conseguia ‘parlar’. Aí os repórteres começaram a pressionar e eu falei, melhor sair logo. No final, falei um ‘tamo junto’ (com sotaque em espanhol) (risos). Depois fiquei pensando ‘rapaz, o que foi que eu falei lá?’ Nem existe ‘tamo junto’ em italiano. Estou apreensivo e ansioso, é uma cidade totalmente diferente, uma língua complicada, as pessoas parecem sérias, todo mundo culto. Espero que possa me adaptar bem. Vou ver se consigo uma escola boa para o meu filho, porque me falaram que ele vai falar italiano antes que eu e minha esposa, e eu acho que é verdade. Ele é esperto… e eu não sou tanto (risos). Lá o pessoal fala ‘Ciao’ querendo dizer ‘Oi’”, disse o zagueiro, antes de comentar sobre sua vontade de retornar ao Palmeiras.

“O plano é jogar lá, ser reconhecido lá e conseguir o máximo de coisas boas par o clube. Se Deus me abençoar, chegar em um dos gigantes europeus e depois voltar para o Brasil, para o meu Verdão, conquistar a Libertadores. Acho que o time esse ano já vai ser campeão (da Libertadores), e espero poder ganhar esse título também no futuro. Vou acompanhar o Palmeiras de onde estiver. Assim como o Gabriel Jesus acompanha lá em Manchester, farei o mesmo. O último jogo contra o Coritiba terminou lá quando já era três horas da manhã. Eu estava com fuso ainda. Confuso não (risos), com fuso horário, né?”.

Vitor Hugo chegou ao Palmeiras por 1,5 milhão de euros vindo do América-MG por 50% dos direitos econômicos do atleta. Tendo chego como desconhecido, o zagueiro conquistou a torcida com seu bom futebol, títulos e simpatia, e hoje, não consegue sair na rua sem ser reconhecido e parado pelos alviverdes.

“Profissionalmente minha vida mudou muito, pois consegui amadurecer, mas o meu jeito de ser não mudou muito. Acho só que fiquei mais bonito (risos), mas sei lá. Esta parte de ficar andando na rua mudou bastante, está mais complicado. Ontem mesmo estava na ‘twenty five‘…né, como falam? Lá na 25 de março, fui pegar uns DVDs. Vários torcedores me pararam e pediram para tirar foto. Todo mundo estranhou que eu estava lá. Tive que entrar em um prédio lá para me disfarçar. Embaçada esta parte”.

“São vários momentos positivos. O título da Copa do Brasil, que foi o mais emocionante da minha vida, pela forma como aconteceu, na final, nos pênaltis. O Campeonato Brasileiro como um todo. São vários lances pequenos que, se juntando, dão momentos legais”, afirmou, antes de encerrar uma das melhores entrevistas no Palmeiras nos últimos tempos. “Não tenho muito o que falar, só agradecer a Deus e ao Palmeiras pela oportunidade que me deram e agora dizer um ‘até breve’”, completou.