Verdão enfrenta Cruzeiro nas quartas; Santos pega o Flamengo

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos na manhã desta segunda-feira. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou as equipes que se enfrentarão entre os oito que ainda restam na disputa. O destaque vai para as equipes paulistas, com Palmeiras enfrentando o Cruzeiro, e Flamengo diante do Santos. Os outros embates são Atlético-MG x Botafogo e Grêmio x Atlético-PR.

A partir de agora, os clubes já conhecem os possíveis adversários a caminho do título, já que a CBF estabeleceu o caminho de cada equipe. Assim, o vencedor da partida entre Galo e Botafogo duelará com o time que passar entre Rubro-Negro e Peixe. Já do outro lado, o Tricolor gaúcho e o Furacão decidem quem pegará o ganhador do confronto entre Verdão e Raposa.

Por sorteio, os clubes que atuam como mandantes em seus primeiros jogos das quartas são Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Assim, Botafogo, Santos, Atlético-PR e Cruzeiro decidirão as vagas para as semifinais em casa.

Confira os times que irão se enfrentar nas quartas da Copa do Brasil:

Atlético-MG x Botafogo

Grêmio x Atlético-PR

Flamengo x Santos

Palmeiras x Cruzeiro