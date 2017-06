Vasco volta a conviver com clima de desconfiança

A goleada de 5 a 2 sofrida para o Corinthians na noite de quarta-feira devolveu aos vascaínos o sentimento de preocupação em relação ao que o time pode apresentar ao longo do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter vindo de derrota de 2 a 0 para o Grêmio, no Sul, o time cruzmaltino se comportou bem em Porto Alegre (RS) e para muitos o resultado foi até injusto.

Mas diante do Corinthians o que se viu foi um time facilmente dominado em parte do primeiro tempo e durante quase toda a segunda etapa. Coube aos profissionais do time, após a partida, tentar amenizar essa desconfiança.

“Temos que analisar a situação como um todo e não apenas o resultado. Foi traçada uma estratégia ao longo da semana que começou dando certo, mas que sofreu com os dois gols do Corinthians no primeiro tempo. Porém, mesmo assim conseguimos buscar o resultado. Acredito que a equipe vai evoluir ao longo da competição. Entendo a preocupação do torcedor, mas esse grupo ainda vai corresponder muito bem, como já fez em algumas ocasiões”, disse Ednelson Silva, auxiliar de Milton Mendes e que dirigiu o time no jogo contra o Corinthians, uma vez que o treinador cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Grêmio.

O foco do Vasco agora passa a ser o duelo contra o Sport, no domingo, às 19h (de Brasília), novamente em São Januário, dessa vez pela sexta rodada. Para este compromisso Milton Mendes perdeu o atacante Kelvin, que sofreu uma entorse no joelho direito logo no primeiro minuto do jogo contra o Corinthians e deixou o estádio de muletas. O jogador fará exames nesta quinta-feira e o resultado deve ser divulgado na sexta.

A escalação do time que vai a campo contra o Sport deverá ser divulgada apenas minutos antes do confronto, uma vez que o treino desta sexta-feira será fechado para a imprensa. Em seguida começa o período de concentração.

Fora de campo a diretoria não se pronunciou sobre o mau resultado, mas é possível que Milton Mendes se reúna com os dirigentes para tratar da questão da contratação de reforços para a sequência da temporada.