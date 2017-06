Vasco promete postura ofensiva contra o Grêmio, no Sul

O Vasco deu sequência, nesta sexta-feira, à sua preparação para o duelo contra o Grêmio neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS), em choque válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de reconhecerem a qualidade do adversário e de atuarem longe de seus torcedores, os vascaínos prometem uma postura ofensiva no Rio Grande do Sul.

“Sabemos da qualidade da equipe do Grêmio, mas não podemos deixar de acreditar que temos condições de ganhar um jogo, pois sempre que o Vasco entra em campo é com este pensamento. Vamos precisar ter uma postura firme, de quem busca a conquista dos três pontos. O Grêmio é muito forte jogando no Rio Grande do Sul, mas vamos com o pensamento de conquistarmos esses três pontos”, disse o zagueiro Breno.

O volante Douglas pensa de maneira parecida.

“O Vasco tem um time muito determinado e que não vai deixar de acreditar nunca que pode ganhar os jogos. Portanto, vamos para a partida contra o Grêmio com o pensamento de que é importante tentarmos nos impor. Não podemos ficar acuados em nosso campo, pois isso daria ao Grêmio a oportunidade de nos pressionar e de em algum momento abrir o placar. Vamos marcar com atenção, mas sem deixar de sair para o jogo”, afirmou Douglas.

O lateral direito Gilberto lembrou da importância de o Vasco não repetir o jogo da estreia, quando foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0. Naquela ocasião os palmeirenses conseguiram abrir o marcador logo nos primeiros minutos: “O duelo contra o Palmeiras serve de lição, pois temos que entrar em campo ligados para não permitir que eles consigam de cara o objetivo. Temos que procurar colocar o nosso ritmo em campo”, assegurou Gilberto.

Como tem o costume de fechar os treinos, o técnico Milton Mendes não confirmou a equipe que vai a campo. Mas “pendurado” com dois cartões amarelos, o atacante Luís Fabiano será preservado para a partida de quarta-feira contra o Corinthians em São Januário. O colombiano Manga Escobar deve receber uma oportunidade. O volante Wellington teve a documentação regularizada e pode estrear ocupando o posto do lateral direito Yago Pikachu, que vinha atuando de forma improvisada no meio. Neste sábado o plantel treina pela manhã e depois a delegação viaja para o Rio Grande do Sul.