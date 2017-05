Tranquilo após o clássico, Tricolor vive expectativa por volta de lesionados

Após dias turbulentos com três eliminações em mata-matas em apenas uma semana, e confusões de vestiário vazadas para a imprensa, o São Paulo finalmente vive momentos de calma. Depois de dois dias de folga pela vitória no clássico contra o Palmeiras, o Tricolor volta aos treinos nesta terça-feira e poderá ter boas notícias sobre o retornos de atletas lesionados.

Enquanto os companheiros estavam descansando na segunda-feira, o atacante Wellington Nem foi ao CT da Barra Funda seguir com a recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo para correção do menisco. O atleta já realiza trabalhos físicos de maior intensidade, mas segue sem treinar com bola ao lado do restante do elenco.

A chance de Wellington Nem voltar na próxima partida do São Paulo, domingo, às 16h (de Brasília), contra a Ponte Preta, dependerá de sua evolução durante a semana. A última partida do atacante ocorreu no dia 16 de abril, na derrota por 2 a 0 para o Conrinthians, pelo Campeonato Paulista.

Quando se machucou, Nem vinha de uma sequência de cinco partidas como titular (contra Defensa y Justicia, Cruzeiro, Corinthians, e duas vezes frente ao Linense). Agora, porém, precisará brigar por um espaço mesmo quando tiver 100% de sua condição física, já que Luiz Araújo e Marcinho têm agradado o técnico Rogério Ceni.

Além de Wellington Nem, Wesley, Araruna e Thiago Mendes também integram o Reffis do São Paulo, mas não tem previsão de volta. O Tricolor volta a treina na tarde desta terça-feira e tem cinco dias de atividades antes do confronto com a Macaca.