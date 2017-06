Torcida alviverde se irrita e vaia após empate contra o Atlético-MG

A paciência da torcida do Palmeiras parece ter acabado neste domingo. Após a equipe empatar sem gols com o Atlético-MG, as primeiras vaias desde que o técnico Cuca retornou ao Verdão foram ouvidas no Estádio Palestra Itália.

Vindo de derrotas contra São Paulo e Internacional, Cuca modificou completamente o time do Palmeiras para o confronto. Sem Jean e Dudu, por problemas físicos, o treinador ainda sacou Zé Roberto e Felipe Melo, e deixou Borja no banco de reservas, escalando Thiago Santos, Egídio e Willian, respectivamente.

Surpresos pelas diversas alterações na formação alviverde, os pouco mais de 34 mil torcedores presentes na Arena cantaram e apoiaram durante os 90 minutos, mas demonstraram irritação com os erros da equipe.

“Não sei se as vaias são justas ou injustas. A gente está tentando fazer o melhor. A gente pede que a torcida apoie o tempo todo, porque no final vai dar tudo certo”, afirmou o volante Thiago Santos.

Jogando em casa, o Alviverde buscou o gol durante os 90 minutos, mas esbarrou na forte marcação do Galo. Além disso, na reta final da primeira etapa, Willian ainda desperdiçou um pênalti que deixaria os mandantes em vantagem para o intervalo.

Além do empate neste domingo, em seu retorno ao Palmeiras, Cuca soma três vitórias e três derrotas. Após dois triunfos consecutivos contra Vasco e Internacional, o Verdão conseguiu apenas um resultado positivo (contra o Atlético Tucumán-ARG, pela Copa Libertadores). Já são três partidas sem vitória.

“A gente sabia que precisava ganhar o jogo, mas infelizmente não deu. Buscamos a vitória durante todo o jogo. Agora é descansar, ver o que fizemos de errado e consertar. Vamos buscar o caminho da vitória”, encerrou Thiago Santos.