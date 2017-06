Maico estreia como titular, mas Tricolor perde Thiago Mendes

Titular absoluto do São Paulo, o volante Thiago Mendes está fora do confronto desta quinta-feira contra o Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi. O meio-campista sente dores no joelho e, mesmo entre os relacionados, não será uma opção para o técnico Rogério Ceni, que em compensação terá a estreia do meia-atacante Maicosuel.

Assim, o Tricolor está definido com Renan Ribeiro; Militão, Maicon e Lucão; Bruno, Jucilei, Cícero e Júnior Tavares; Maicosuel; Marcinho e Lucas Pratto. Assim, Ceni opta por manter o esquema de jogo com três zagueiros, mas deslocando Marcinho para o ataque na vaga do negociado Luiz Araújo.

Se tivesse condições, Thiago Mendes voltaria a jogar nesta noite após duas semanas afastado por conta de um edema no joelho direito. Apesar de estar recuperado desta lesão, o volante sentiu uma torção ao final do treinamento de quarta-feira, o que o tirou do confronto. Apesar do incômodo, o Tricolor está confiante de que o atleta estará à disposição para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, em Itaquera.

Já o Rubro-Negro baiano está definido com Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Fred e Thallyson; Uillian Correia, Willian Farias e Gabriel Xavier; David, Neilton e Kieza. O meio-campista Cleiton Xavier, que esteve na campanha do Palmeiras campeão brasileira de 2016, perdeu espaço com o técnico Alexandre Gallo, que fará sua estreia, e ficará apenas no banco de reservas.

Além de Thiago Mendes, o São Paulo não terá Rodrigo Caio e Cueva, com suas seleções, Wesley e Araruna, em processo de transição física após se recuperarem de lesão, Buffarini, com um estiramento na coxa direita, e Morato, que operou o joelho e está praticamente fora da temporada.