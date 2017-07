Satisfeito, Cuca pode dar chances a reservas e quer Zé Roberto no meio

O técnico Cuca ficou muito satisfeito com a atuação dos reservas do Palmeiras na vitória de sábado, contra o Grêmio, no Pacaembu. Poupando titulares para jogar a Copa Libertadores na quarta-feira, o treinador se animou com o nível mostrado pelo Verdão, que venceu pelo placar mínimo, mas mostrou superioridade durante os 90 minutos.

“O futebol é assim. A oportunidade é dada e, quando o jogador mostra serviço, ele se auto-escala. Independentemente da idade, do que já fez ou não, eles lutam todo dia por uma posição. O titular tem de brigar para se manter, e o reserva tem para virar titular. Isso faz o time subir é isso que pensamos. Um jogo como este abre o leque para muitas coisas”, disse o treinador.

Depois da boa apresentação dos reservas palmeirenses, Cuca não descartou dar chances para alguns dos jogadores na partida desta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Uma das novas opções pode ser Zé Roberto, mas agora atuando como volante e não mais na lateral-esquerda.

“Não só o Borja está jogando bem. O Mayke, na minha visão, foi um dos melhores em campo. Luan, Bruno Henrique… E o que jogou o Zé no meio campo? O Michel foi bem. O Erik perdeu o gol, mas ajudou muito. Ganhamos opções e isto é importante. Vencemos o jogo e ganhamos opções”, disse o técnico, antes de falar mais sobre a função de Zé Roberto.

“Eu acho que a função ideal para o Zé Roberto é no meio-campo. Por já ter feito esta função, por não ter de correr atrás de pontas rápidos dos times adversários. Temos de analisar, ele é importante para nós. Jogando de titular, um pouquinho, não jogando, ele tem uma importância muito grande de qualquer forma”, completou.