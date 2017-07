São Paulo tem Dorival como Plano A; técnico espera contato nesta terça

O São Paulo não quer ficar sem técnico por muito tempo. Após a demissão de Rogério Ceni, anunciada nesta segunda-feira, o Tricolor passou a tarde analisando nomes de possíveis substitutos e Dorival Júnior surge como o principal favorito.

Demitido do Santos no último dia 4 de junho, após derrota para o Corinthians, em Itaquera, o treinador é visto com bons olhos pela diretoria e está sendo tratado como plano A do clube. Em contato com a Gazeta Esportiva, o próprio Dorival e seu empresário Edson Khodor negaram que o time paulista tenha feito alguma proposta oficial até a noite desta segunda. No entanto, o treinador mostrou-se inclinado a aceitar uma possível oferta tricolor.

Desde que saiu do Santos, Dorival já foi sondado por algumas equipes do exterior, mas preferiu esperar alguma oportunidade grande. E ela está próxima de chegar. O São Paulo irá fazer um contato com o ex-santista ainda nesta terça-feira.

Mesmo se Dorival aceitar a oferta e concluir rapidamente as negociações, o Tricolor deve ter Pintado no banco de reservas no clássico contra o Santos, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

