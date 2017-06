Róger Guedes esbraveja contra arbitragem: “Esses p… estão fazendo o quê?”

O clássico entre Palmeiras e Santos, na noite desta quarta-feira, promete repercutir ainda nos próximos dias. Ao final do confronto na Vila Belmiro, o palmeirense Róger Guedes reclamou muito de uma possível falta no gol marcado pelo Peixe e de um pênalti não marcado pelo árbitro Wilton Pereira de Sampaio.

“Não foi justo. Esses p… de quatro e quinto árbitros ficam atrás do gol ali pra quê? Desculpa p palavrão, mas eles ficam fazendo o quê? Conversando? Teve falta no Dracena para empatarmos o jogo e foi falta também no gol deles. É uma vergonha, não é possível”, afirmou o atacante.

Os palmeirenses reclamam de dois lances fundamentais para o resultado do clássico desta quarta-feira. No primeiro, pedem falta de Kayke no zagueiro Edu Dracena no lance em que o atacante alvinegro abriu o placar. Já na reta final do jogo, esbravejam por um suposto pênalti não marcado em cima do defensor do Verdão.

“Agente mereceu o resultado, fico chateado porque isso prejudica o clássico. Tivemos chances claras. Agora é levantar a cabeça porque temos mais um jogo fora de casa no domingo, contra o Bahia”, completou

Cuca diz que Palmeiras merecia vitória e elogia atuação do Palmeiras

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Bahia, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Santos recebe a Ponte Preta no sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.