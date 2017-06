Prass garante que Felipe Melo aceitou bem a reserva no Palmeiras

O volante Felipe Melo não mudou o seu comportamento no vestiário do Palestra Itália após se tornar reserva do Palmeiras. Quem garantiu foi o experiente goleiro Fernando Prass, que esteve no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, do último domingo e evitou polemizar com o assunto.

“O Felipe Melo é um cara muito intenso, mas teve uma atitude superprofissional. Ele deu força ao Thiago (Santos, o escolhido do técnico Cuca para enfrentar o Atlético-MG) e manteve a postura de sempre”, disse Prass.

A preocupação com a reação de Felipe Melo existe em função do temperamento do jogador, que já se desentendeu com o preparador físico Omar Feitosa e com o atacante Róger Guedes nesta temporada, por exemplo. “Lógico que converso e explico por que tirei”, declarou Cuca, sobre a alteração que fez no meio-campo palmeirense no empate sem gols com o Atlético-MG.

“Às vezes, um cara mais experiente sente. Você vê quando o cara fica diferente na conversa, no vestiário. Mas o Felipe foi de um profissionalismo total, e eu não esperava nada diferente. Ele é explosivo, muito intenso, mas, como companheiro, é fantástico”, insistiu Fernando Prass.

O goleiro só não quis antever o comportamento de Felipe Melo caso continue como suplente do Palmeiras. “Posso falar sobre o que está acontecendo agora. Não consigo prever o futuro”, esquivou-se.

O próprio Fernando Prass lembrou que também lida com concorrência no Palmeiras. Ídolo da torcida, ele viu Jailson se destacar em sua posição enquanto se recuperava de uma cirurgia no cotovelo, em meio à campanha do título brasileiro de 2016.

“História não vai garantir ninguém no time. Um ponto a meu favor foi que aquela temporada terminou. Começamos do zero. Se eu tivesse voltado no meio do ano, seria mais complicado. Estávamos em condições de igualdade para conquistar o espaço”, recordou Prass, assegurando também ser um bom companheiro. “Nunca tive problema com ninguém. Sempre tive um relacionamento muito bom. Sei que preciso ganhar a posição no dia a dia, rodada a rodada.”