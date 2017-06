Prass confia em adaptação de Borja ao Brasil: “Ele não é paradão”

O goleiro Fernando Prass acredita que o centroavante Miguel Borja ainda conquistará a torcida do Palmeiras. Alvo de alto investimento após chamar a atenção a serviço do Atlético Nacional, campeão da última Copa Libertadores da América, o colombiano já é alvo de cobranças no futebol brasileiro.

“Ele não é paradão”, contestou Prass, ao ouvir esse comentário de um telespectador do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, do último domingo.

Para o goleiro, o problema de Borja é a adaptação ao estilo de jogo praticado no Brasil. O centroavante não tinha a incumbência de ajudar a marcação em sua passagem pelo Atlético Nacional e estranhou as orientações defensivas que recebeu no Palmeiras.

“O Borja vinha jogando de uma maneira na Colômbia, há anos. Ele mesmo comentou que lá era diferente, menos competitivo, sem a necessidade de participar tanto do jogo sem a bola. Entre aspas, ficava mais descansado assim. Aqui, não. Ele não pode desencaixar a marcação”, analisou Prass.

Com a principal adversidade de Borja detectada, o experiente goleiro acredita que o técnico Cuca conseguirá fazer do centroavante um goleador também no Brasil. Outro que está auxiliando o colombiano é o zagueiro Mina, seu compatriota.

“O Borja está entendendo, achando um espaço para jogar. Antes, ele ficava no meio dos zagueiros e só retornava um pouco quando perdia a bola. Você vê que, às vezes, ele esquece de voltar e fica impedido. Só que o Cuca está trabalhando, esforçando-se. O Mina, que já fala um português melhor, também”, disse Prass, antes de fazer um elogio a Borja. “Ele tem força e um poder de decisão muito grande.”