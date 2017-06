Prass compreende cobranças, mas ressalta dificuldades do Palmeiras

O goleiro Fernando Prass encarou com naturalidade as vaias que o Palmeiras escutou após o empate sem gols com o Atlético-MG, neste domingo, no Palestra Itália. Convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, deste fim de semana, o veterano lembrou que a equipe precisa lidar com o ônus de suas recentes conquistas.

“O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. No ano anterior, ganhou a Copa do Brasil. Agora, montou um grupo muito forte. É natural que cobrem vitória em cima de vitória”, comentou Prass.

Sem conseguir satisfazer as expectativas mesmo após o retorno do técnico Cuca, que cativou a torcida na temporada passada, o goleiro e os seus companheiros ressaltam as dificuldades enfrentadas pelo Palmeiras. O time está se dividindo entre o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América.

“Estamos em três campeonatos difíceis. Nas oitavas da Copa do Brasil, só há times da Libertadores praticamente, os melhores do ano passado. A gente sabe a dificuldade que é a Libertadores. E o Brasileiro está dando mostras… A Chapecoense, teoricamente mais fragilizada por ter montado um novo grupo, está liderando o campeonato”, analisou Prass.

De qualquer maneira, o experiente goleiro palmeirense tem consciência de que a sua equipe não pode se distanciar tanto dos primeiros colocados do Brasileiro. Hoje, o Palmeiras ocupa a 12ª posição, com só 4 pontos ganhos.

“Não tem jogo fácil. Às vezes, um clube se destaca negativamente, mas, em geral, é complicado. Por isso, temos que nos preocupar com a pontuação. O Cuca assumiu o time em um momento diferente do ano passado, com menos tempo para trabalhar”, argumentou.

Para Prass, contudo, o Palmeiras já está dando mostras de melhora. O atleta considerou que o seu time teve um bom desempenho diante do Atlético-MG e só foi vaiado em função do acúmulo de resultados negativos.

“Agora, contra o Atlético-MG, já fomos bem melhores do que em outros jogos”, concluiu Fernando Prass, citando as oportunidades de gol criadas pelo time dirigido por Cuca horas antes, no Palestra Itália.