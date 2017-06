Prass avisa possíveis reforços: “Quem chegar vai ter que brigar por vaga”

O Palmeiras está ativo no mercado em busca de novo reforços e próximo de anunciar o volante Bruno Henrique, do Palermo-ITA, e também negocia com o atacante Richarlison, do Fluminense. Tendo em vista os possíveis novos companheiros, Fernando Prass mandou um recado sobre a dificuldade em conseguir uma vaga entre os titulares no elenco alviverde.

“Esses jogadores vêm para entrar no grupo, não para ser titular. Para ser titular tem que mostrar que está melhor. O Palmeiras contrata para reforçar o grupo, mas para mostrar que é mesmo reforço, depende da resposta dos jogadores que chegarem. A concorrência e a disputa interna sempre fazem um time atingir um patamar mais elevado”, afirmou o goleiro.

A contratação mais próxima de ser efetivada é a do ex-corintiano Bruno Henrique, e o acerto é motivado pela lesão de um dos líderes do elenco do Palmeiras. O volante Felipe Melo contundiu o músculo posterior da coxa direita e será baixa por até seis semanas no Verdão.

Além do Pitbull, o meia-atacante Dudu, com um problema na região da virilha, Arouca, Thiago Martins e Moisés, que se recuperam de cirurgia, e Yerry Mina e Miguel Borja, com a seleção da Colômbia, são outras ausências. Além destes, o atacante Keno, fora dos últimos treinos na Academia de Futebol, e o lateral-direito Jean, que não participou das atividades de segunda-feira e já perdeu quatro partidas recentemente, são dúvidas para o jogo desta noite, às 21h45 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro. Buscando valorizar o elenco alviverde, porém, Fernando Prass prefere ignorar as baixas da equipe.

“A gente montou um grupo justamente para se proteger disso. Algumas vezes falaram que o Palmeiras estava contratando demais, que era muito jogador, mas está mais do que provado que não é. A gente tem Arouca machucado, Thiago Martins, Moisés, Felipe Melo agora. Só aí são quatro. Dudu que está voltando. Óbvio que são jogadores de qualidade e de muita experiência, mas eu não gosto de lamentar ausências, mas sim valorizar quem está no time”, concluiu o goleiro, que será titular nesta quarta-feira.