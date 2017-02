Novorizontino e São Bernardo iniciam Paulista sob clima de otimismo

Novorizontino e São Bernardo estreiam neste sábado, às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista sonhando com grandes metas. No discurso durante a pré-temporada, as equipes falaram em buscar a classificação para a segunda fase da competição.

“Nós já vimos clubes do interior nas finais do Paulista e até conquistando o título. O objetivo nosso é sonhar grande, porque sabemos que temos qualidade para isso e nós vamos trabalhar para alcançar o que almejamos desde o início da nossa preparação”, disse o zagueiro Jeci, ex-Palmeiras, um dos destaques do Novorizontino.

Depois da Copa São Paulo de Juniores, o Tigre, este do Vale, ainda promoveu cinco atletas ao elenco profissional. O goleiro João Victor, o lateral esquerdo Evandro, o zagueiro Rique, o volante Jackson e o atacante Rodrigo são os nomes que ajudarão a equipe em busca de um bom campeonato. Para começar bem, o Novorizontino conta com o apoio da torcida.

Já o Bernô conta com alguns reforços para sonhar em surpreender. Iago Maidana, emprestado pelo São Paulo, Edimar e Anderson Conceição são os novos nomes para a defesa. Os volantes Vinicius Kiss, Geandro e Braga, além do meia Rafael Costa, fortalecem o meio-campo. Para o ataque, Felipe Ferro e Marcinho vestiram a camisa aurinegra.

“A estreia sempre dá um frio na barriga, mas só até começar a partida. O time já está bem estruturado, bem entrosado. Acho que vamos fazer um bom campeonato. De mim, a torcida sempre pode esperar muita garra, muito trabalho. Sempre vou procurar melhorar fazer o melhor para ajudar o São Bernardo”, avisou Braga.

Enquanto os mandantes estão no Grupo C da competição, o mesmo do Palmeiras, a equipe de São Bernardo se encontra no Grupo A, ao lado do Corinthians.