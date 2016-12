Neymar brinca com Robinho e agradece reunião de amigos em amistoso

Pouco antes da bola rolar no Pacaembu para o amistoso beneficente Ousadia x Pedalada, o craque do Barcelona Neymar falou sobre a felicidade de poder reunir os amigos de dentro e fora de campo para jogar futebol sem compromisso e matar a saudade. Descontraído, o atacante brincou com Robinho antes do apito inicial.

“Sensação ótima estar aqui. Tive muita coisa boa aqui. Estar reunindo a galera, os amigos. Reunir essa gente que veio assistir é uma grande honra. Esse é o futebol. Estar tranquilo com a galera. Se divertindo e sendo feliz”, falou um dos organizadores do evento.

Robinho também comentou sobre a distância entre os amigos. “É muito satisfatório fazer aquilo que a gente gosta que é jogar futebol e ajudar as pessoas. A gente não se encontra faz um ano, só se fala por mensagem e agora podemos reunir os amigos aqui”, afirmou o capitão do time Pedalada. “Pô, a panela que o Neymar fez foi sacanagem. Meu time é sub-40. Julio Baptista, Kaká. Minha zaga tem 90 anos”, brincou, ainda, o jogador.

Quem também apareceu na confraternização foi Daniel Alves. Se recuperando de uma fratura na perna, o lateral apenas pode observar. “Muita gente boa, que coincidiu comigo nessa longa estrada. Gente que admiro pra caramba, que gosto. Poder reencontra-los é um grande prazer, uma grande honra. Futebol é um dos grandes esportes que consegue juntar por um momento nações e a gente tem que aproveitar esse “poder” que a gente tem para contagiar a galera, levar alegria. Que eles desfrutem esse tipo de jogo de amizade e descontração”, falou Daniel.