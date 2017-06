No instagram, Felipe Melo convida Ibrahimovic para vir jogar no Verdão

Felipe Melo causou mais um alvoroço nas redes sociais. Famoso pelos posts polêmicos, o Pitbull comentou em uma publicação de nada mais, nada menos, do que Ibrahimovic, onde pede para o craque vir para o Palmeiras.

“Oi, Fenômeno! Vem paras o Palmeiras, irmão! Vamos ganhar juntos! Abraço, mano!”, escreveu o volante em italiano.

Após o reply de Felipe Melo, a torcida do Palmeiras encheu o post de Ibrahimovic de mensagens pedindo para o sueco vir jogar no Verdão.

Ibra e Felipe Melo nunca atuaram juntos, mas se enfrentaram em algumas oportunidades quando a dupla atuava no futebol italiano. O sueco jogava na Juventus, enquanto o brasileiro na Fiorentina.

Ibrahimovic, de 35 anos, está sem clube. O centroavante chegou ao Manchester United com status de estrela, mas não teve seu contrato renovado com os Red Devils em virtude de uma grave lesão no joelho direito, que o tirará dos gramados por até seis meses. Na imprensa internacional, especula-se que o Atlético de Madrid estaria disposto a bancar o salário mensal de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,7 milhões) do atleta.

Felipe Melo está em fase final de recuperação de uma contusão no músculo posterior da coxa direita, além de uma cirurgia por conta de uma fratura na mão esquerda. Os dois problemas ocorreram no último dia 11, em vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Palestra Itália.