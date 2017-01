Mattos admite contato com Atlético-MG por Pratto, mas nega acordo

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, reconheceu que fez com o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, em busca de informações sobre o atacante Lucas Pratto. O sonho do clube alviverde, no entanto, está distante neste momento.

“Até dois dias atrás, ainda não tínhamos procurado nem o representante, nem o presidente ou qualquer pessoa sobre o Pratto. Peguei o telefone, liguei para o presidente (Daniel Nepomuceno) e perguntei qual era a situação do Lucas Pratto. Ele respondeu: ‘Alexandre, nós estamos com uma situação aqui, o valor é esse’. Eu disse: ‘Tudo bem, obrigado’. Segue a vida e não tem nada. O que tem é o Palmeiras, hoje, muito satisfeito com os seus atacantes”, declarou em entrevista ao SporTV.

Mattos reconheceu a capacidade do argentino, entretanto, também ressaltou ter bons atacantes em seu elenco e disse que o Palmeiras está bem servido na posição.

“O Lucas é um grande jogador. Quem não queria ter o Lucas Pratto? Só que, infelizmente, o Palmeiras não tem a condição financeira, neste momento, de fazer um investimento desse. O Palmeiras está satisfeito com o Barrios, com o Alecsandro e, agora, com a chegada do Willian, encerra-se o ciclo de contratações e saídas de jogadores”, finalizou.

A novela sobre o interesse do Palmeiras em Lucas Pratto começou logo após o término do Campeonato Brasileiro. O Atlético colocou preço no jogador, pedindo cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). Na última semana, o diretor de futebol do Galo, Eduardo Maluf, garantiu que nenhuma proposta de compra do camisa 9 chegou ao Atlético até o momento.