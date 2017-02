Madureira quer manter embalo na Taça Guanabara em visita ao Boavista

Grande surpresa da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, até aqui, o Madureira tenta manter o embalo neste sábado, quando visita o Boavista a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Elcyr Rezende, em Bacaxá, distrito de Saquarema (RJ). O Tricolor Suburbano, que estreou batendo o Botafogo por 2 a 0 e derrotou o Macaé por 2 a 1 na jornada passada, lidera o Grupo B ao lado do Flamengo, ambos com seis pontos e cem por cento de aproveitamento.

“Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, pois o Boavista montou um elenco experiente para esta competição e que vai pressionar, pois quer se impor como anfitrião. Porém, o Madureira já se mostrou um time muito inteligente nos dois primeiros jogos justamente por fazer a leitura ideal do confronto e do comportamento de seu adversário. Vamos tentar repetir essa estratégia”, analisou Paulo César Gusmão, técnico do Madureira.

Já o Boavista, dirigido pelo técnico Joel Santana, aparece com apenas um ponto conquistado e vê o sonho da classificação para as semifinais cada vez mais distante.

No outro jogo envolvendo pequenos nesta rodada, na segunda-feira, às 20h, o Volta Redonda recebe o Bangu no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelo Grupo C. O Voltaço, que vem de empate por 3 a 3 com a Portuguesa-RJ, tem dois pontos, um a mais que o Bangu, que vem de derrota de 3 a 1 para o Vasco.

Pelo regulamento, nesta Taça Guanabara todos os clubes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos. Após todos os confrontos, os dois primeiros colocados passam para as semifinais.