Lyon vence PSG nos pênaltis e conquista título da Liga dos Campeões

Elas entraram em campo primeiro que Real Madrid e Juventus e fizeram uma final de tirar o fôlego. Nesta quinta-feira, Paris Saint-Germain e Lyon se enfrentaram na grande decisão da Liga dos Campeões de futebol feminino, no City Stadium, em Cardiff. Em duelo francês, o Lyon se deu melhor e conseguiu conquistar a vitória nas cobranças de pênaltis (7-6), após 0 a 0 no tempo regulamentar, e conquistou o tetracampeonato da Champions.

Com o título, o Lyon chegou perto de igualar o Frankfut como maior campeão da Liga dos Campeões (5), somando seu quarto título. Defendendo o título, o Lyon entrou em campo como favorito, mas encontrou um PSG que lutou até o final. Assim como no último ano, quando venceu o Wolfsburg nos pênaltis, o Lyon voltou a brilhar no momento decisivo e voltou a levantar o título.

Na primeira final francesa da competição, equilíbrio total em campo. No primeiro tempo, a goleira Bouhaddi, do Lyon, operou dois milagres salvando bons chutes do PSG e garantiu a igualdade. Maior nome do Lyon, a norte-americana Morgan se lesionou aos 20 minutos de jogo e teve que deixar o campo, frustrando os planos das atuais campeãs.

Com a igualdade no tempo regulamentar, o duelo foi para a prorrogação, mas, com as duas equipes dispostas a segurar a bola, pouco conseguiram produzir. O jogo, então, se encaminhou para a cobrança de pênaltis. As brasileiras Cristiane e Formiga converteram suas cobranças, no entanto, nas cobranças alternadas, a goleira Kiedrzynek , do PSG, perdeu pênalti e ainda viu Bouhaddi converter e garantir a vitória e o tetracampeonato.