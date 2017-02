Loco Abreu marca, mas Volta Redonda e Bangu ficam no empate

A terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, teve seu fechamento nesta segunda-feira com o empate por 1 a 1 entre Volta Redonda e Bangu, no Raulino de Oliveira. Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer na competição e garantem a classificação antecipada do Fluminense às semifinais.

Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. O Volta Redonda abriu o placar quando o lateral esquerdo Cristiano tentou o cruzamento para a área e acabou colocando a bola para a rede. O empate do Bangu veio em seguida, com o experiente Loco Abreu, que aproveitou escanteio para cabecear para o gol.

Na etapa final, as duas equipes buscaram o ataque, mas pecaram nas finalizações. Os donos da casa tiveram as melhores chances, só que viram o goleiro Márcio em noite inspirada. O Volta Redonda alcançou seu terceiro empate em três jogos, enquanto que o Bangu ficou na igualdade em duas rodadas.

Na próxima rodada, o Volta Redonda terá confronto direto por uma vaga às semifinais contra o Vasco, no domingo, novamente no Raulino de Oliveira. No mesmo dia, o Bangu vai encarar o Fluminense, em Los Larios.