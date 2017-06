Kazim evita supervalorizar oportunidade rara de substituir Jô

O centroavante Kazim terá uma rara oportunidade de ser titular do Corinthians contra o Patriotas, na noite de quarta-feira, na Colômbia. Apesar de valorizar o compromisso válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o inglês naturalizado turco evitou dar muita importância ao fato de substituir o elogiado e preservado Jô.

“É um jogo importante para todos, para o Corinthians e para a torcida, não só para mim. É claro que quero fazer uma grande partida, mas devemos pensar no Corinthians como um todo. Queremos seguir o bom momento”, priorizou Kazim.

Um dos reforços contratados para a atual temporada, assim como Jô, o centroavante estrangeiro já entrou em campo 16 vezes e marcou dois gols, um na goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, ainda pela amistosa Copa Flórida, e outro no triunfo por 1 a 0 em cima do Grêmio Osasco Audax, pelo Campeonato Paulista.

Os números de Kazim como corintiano não são mais expressivos justamente em função da fase positiva vivida por Jô, que não dá muitas brechas para o concorrente de posição atuar. “Não é um jogo mais importante porque estou no lugar do Jô. É muito importante ser titular do Corinthians, com o companheiro jogando bem ou não”, voltou a minimizar o inglês naturalizado turco. “Todo jogador que veste essa camisa é importante.”

A última vez em que Kazim foi utilizado por Carille ocorreu no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, quando substituiu Jô na partida disputada na última quinta-feira, em Itaquera. Na ocasião, ele desperdiçou duas boas chances de gol.

“É futebol, cara. Quero fazer gol todo jogo, mas futebol é competitivo. Não é golfe”, sorriu Kazim. “Não tenho desculpas para as chances que perdi no outro jogo. Agora, devo esquecer. Tenho uma oportunidade nova”, animou-se, enfim.

A troca de Jô por Kazim não será a única na formação titular do Corinthians contra o Patriotas. O meia Jadson e o volante Maycon também não viajaram à Colômbia e deverão ceder espaço a Marquinhos Gabriel e Camacho. Já o lateral esquerdo Guilherme Arana, desgastado fisicamente, ficará no banco de reservas para a entrada de Moisés.