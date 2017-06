Itália encara o Uruguai com força máxima; Espanha enfrenta a Colômbia

Duas das seleções mais vencedoras da história se enfrentam, nesta quarta-feira, em jogo amistoso. A Itália recebe a visita do Uruguai, no estádio Alliaz Riviera, em Nice, na França, para duelo que servirá de preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

A seleção do técnico Gian Piero Ventura encara duas duras partidas em um curto período. Nesta quarta, enfrentam o Uruguai, e, no domingo, enfrentam Liechtenstein, seleção que ocupa a última colocação do Grupo G das Eliminatórias para a Copa da Rússia, em 2018. A Itália é a vice-líder do grupo.

Para o amistoso contra o Uruguai, Ventura não poderá contar com o volante Marco Verratti. O jogador do Paris Saint-Germain treinou no início desta terça, antes da viagem para Nice, e sentiu forte dores no músculo adutor, deixando a atividade e virando dúvida de última hora.

Os jovens Lorenzo Pellegrini e Gian Marco Pellegrini foram relacionados para o amistoso e seguem no elenco italiano para a partida das Eliminatórias. Enquanto isso, Mattia Caldara e Alex Ferrari deixam o grupo para retornarem à Seleção sub-21.

Vice-campeão da Liga dos Campeões, perdendo para o Real Madrid por 4 a 1 na grande final, o experiente goleiro Gianluiggi Buffon, da Juventus, está confirmado para o amistoso contra os sul-americanos, assim como seus companheiros de Juve, os zagueiros Chiellini e Bonucci.

Pelo lado uruguaio, a seleção comandada por Oscar Tabárez treinou no início desta terça em Nice e o técnico definiu os últimos detalhes antes do confronto. Na terceira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai volta a jogar pelo torneio apenas no mês de agosto. Por isso, encara o duelo contra a Itália como um meio de manter o time entrosado.

Espanha e Colômbia medem forças – Outro grande confronto marcará a quarta-feira. Jogando em Múrcia, a Espanha espera casa cheia para o jogo amistoso contra a Colômbia, às 16h30 (de Brasília), no estádio Nueva Condomina.

O experiente meia Koke, que defende o Atlético de Madrid, acredita que a Espanha terá missão difícil contra a Colômbia. “Eles melhoraram muito, com a presença de muitos jogadores no futebol europeu. São jogadores técnico, fortes, com grande presença. Do meio campo para frente têm um time de muita qualidade. Será uma partida complicada onde teremos que dar o nosso melhor para vencer”, avaliou.

O técnico Lopetegui terá alguns desfalques para o duelo. Sergio Ramos, Isco e Carvajal conquistaram, no último final de semana, o título da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, e ganharam alguns dias de folga. Os jogadores se apresentam na próxima quinta.

Pelo lado colombiano, o técnico Néstor Pékerman recebeu, nesta terça-feira, quatro reforços de peso. Os meias James Rodríguez, campeão da Liga dos Campeões com o Real, e Juan Cuadrado, da Juventus, além dos palmeirenses Miguel Borja e Yerry Mina, se apresentaram em Murcia.

“Estamos felizes por poder disputar uma partida importante contra a Espanha que, apesar de amistosa, é importante. É uma boa oportunidade de juntar o elenco e planejar o que vem a seguir, além de recuperar o sentimento dos jogadores que são essenciais na seleção colombiana”, salientou Pékerman em entrevista coletiva.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em 2011. Em amistoso realizado no estádio Santiago Bernabéu, os espanhóis venceram pelo placar de 1 a 0, com gol de David Silva.

Confira os amistosos desta quarta-feira respeitando o horário de Brasília:

China x Filipinas (07h00)

Japão x Síria (07h25)

Hong Kong x Jordânia (09h00)

Iraque x Coreia do Sul (14h00)

Itália x Uruguai (15h45)

Espanha x Colômbia (16h30)

Bolívia x Nicarágua (17h00)