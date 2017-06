Herói, Dudu não se vê 100%, elogia torcida e vê decisão aberta

O atacante Dudu foi o principal jogador do Palmeiras no empate heroico por 3 a 3 contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela partida de ida da Copa do Brasil. Autor dos dois primeiros gols da reação alviverde, o capitão da equipe lamentou o futebol mostrado pelo Verdão no primeiro tempo, quando sofreu três gols em 30 minutos, mas afirmou que o time paulista pode buscar a classificação em Belo Horizonte.

“Feliz pelo resultado e pela partida que fiz, mas triste pelo primeiro tempo. Foi muito abaixo. Mas temos condições de chegar em Belo Horizonte, fazer um bom jogo e buscar a classificação”, disse o camisa 7.

Dudu retornou ao time titular do Palmeiras justamente nesta quarta-feira após uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda. Nos jogos anteriores, contra Atlético-GO e Ponte Preta, o atacante ficou apenas como opção no banco de reservas, entrando nos minutos finais. De volta à equipe, ele ainda não se vê 100% fisicamente.

“Eu fiquei um tempo machucado, então não estou 100% ainda na parte física. Foi especial marcar dois gols nessa volta como titular, mas lamento pelo primeiro tempo. Agora é descansar e pensar no Grêmio, sábado, porque precisamos sair mais na tabela do Campeonato Brasileiro”, disse o jogador, antes de elogiar a torcida palmeirense, que colocou mais de 32 mil pagantes no Palestra Itália nesta quarta e incentivou os 90 minutos.

Faltou atitude e tranquilidade no primeiro tempo. Dentro de casa, não pode tomar gol de contra-ataque. Mas valeu a força no segundo tempo e agradecemos à torcida por ficar ao nosso lado a todo momento. Acho que foi um bom resultado, porque estávamos perdendo por 3 x 0 e conseguimos o empate”, finalizou.