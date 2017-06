Herói, Balbuena atua como tradutor e corrige até gafe de jornalista

Confira este e outros vídeos em

O zagueiro Balbuena foi o grande nome do empate corintiano por 1 a 1 com o Patriotas-COL, na noite desta quarta-feira, na cidade de Tunja, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Após marcar o único gol alvinegro, o defensor ainda fez as vezes de tradutor para o técnico Fábio Carille e chegou a corrigir a pergunta de um jornalista local, que chamou o Corinthians de São Paulo.

“Professor, o que o time do São Paulo vai fazer para conseguir a vaga no segundo jogo?”, indagou um repórter colombiano. Escolhido para estar lá pelo protocolo da Conmebol, já que foi eleito o melhor em campo, e para traduzir já que tem o espanhol como sua língua nativa, o paraguaio pegou o microfone e disse. “O que a equipe do Corinthians (…)”, corrigiu, enfatizando o nome do clube e disparando um olhar de reprovação ao profissional da imprensa.

Bem humorado no restante da sua segunda “jornada” de trabalho do dia, Balbuena ainda explicou por que apareceu na área no lance que resultou no empate, já no final do segundo tempo, sendo que não se tratava de uma batida de bola parada.

“A gente estava no ataque, só tinha um jogadores dele lá em cima, o centroavante. O Fellipe Bastos recuperou a bola, deu para mim, como eu tinha espaço eu fui na frente”, explicou o camisa 4, que cogitou até arriscar de fora da área, mas confiou mais na sua precisão com a cabeça.

“Aí vi o Fagner para fazer o cruzamento, era a melhor opção, tinha muita gente na área. Também dava para bater no gol, mas eu sabia que tinha muita gente na área e era melhor o cruzamento. A jogada culminou com o gol”, relatou o defensor, elogiado por Carille pela partida e pela rápida tradução das perguntas.

Foi o terceiro gol do zagueiro na temporada, sendo todos eles nos últimos 15 dias. O primeiro foi contra o Cruzeiro, no dia 14, em Itaquera, decidindo a vitória por 1 a 0. O segundo, também em casa, no dia 22, contra o Bahia, contribuindo para o 3 a 0.

O resultado dá ao Timão a possibilidade de empatar sem gols na volta para assegurar vaga nas oitavas de final. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis, enquanto igualdade com mais tentos dá a vaga aos forasteiros. Caso haja vencedor, este estará classificado.