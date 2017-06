Gabriel minimiza alta nos gols sofridos: “Dois estavam impedidos”

O Corinthians teve um aumento no número de gols marcados nos últimos dois jogos, goleando o Vasco por 5 a 2 e depois vencendo o clássico contra o São Paulo por 3 a 2, mas viu sua defesa também “pagar o preço” de um time mais ofensivo. Mesmo com os quatro tentos sofridos, porém, o volante Gabriel não acredita que as atuações recentes da retaguarda deixaram a desejar.

“Dos quatro, dois estavam impedidos, um bateu na mão do Luis Fabiano…”, relembrou o meio-campista, apontando irregularidade no primeiro gol vascaíno, em que o camisa 9 estava à frente da linha de zagueiros, e no primeiro são-paulino, no qual Gilberto também aproveitou-se de uma posição irregular para tirar de Cássio com a cabeça.

“No outro ainda foi um bate rebate na área que sobrou. Mesmo tomando esses gols, o nosso time sofre pouco. Não é porque tomou quatro gols em dois jogos que está tudo errado. O sistema e a organização não devem mudar. O ataque está sendo muito produtivo, chegamos dez vezes contra o Vasco e fizemos cinco, aproveitamento muito alto”, elogiou o camisa 5.

O número, porém, realmente impressiona quando comparado ao restante da temporada. Até o duelo em São Januário, o Timão havia sido vazado duas vezes apenas em duas partidas, contra o Santo André, em Itaquera, e o Mirassol, fora de casa. Os quatro gols nos dois embates equivalem a 20% do total de tentos marcados por outros times no Alvinegro em 2017 (20 em 32 partidas oficiais)

Apesar de defender o nível de futebol apresentado pelos beques, Gabriel tratou de minimizar as possibilidades de título do Corinthians na atual temporada. Para ele, é melhor deixar a torcida falar do assunto, sem que isso povoe o dia a dia do Timão.

“Está muito cedo, deixa a empolgação para torcida porque a torcida empolgada facilita para a gente, eles apoiam até o fim, dão moral para a equipe. Faltam 32 rodadas para o final do campeonato. Temos que manter os pés no chão, trabalho e humildade de sempre”, concluiu o meio-campista.

Com 16 pontos conquistados nas seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Timão está na liderança isolada do torneio. O próximo confronto pela competição será diante do Cruzeiro, às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, novamente no estádio de Itaquera.