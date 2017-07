Na Turquia, Maicon explica negociação e rechaça “God of Zaga”

Maicon foi apresentado no Galatasaray. Recém-saído do São Paulo, o zagueiro de 28 anos concedeu entrevista coletiva na qual explicou a negociação com o clube da Turquia e também comentou sobre um assunto polêmico: o apelido de “God of Zaga” (Deus da zaga), que ganhou assim que foi contratado em definitivo pelo Tricolor, em 2016.

Sobre o nome, o defensor fez questão de diminuir a grandeza dentro de campo. Ele ressaltou que está sujeito a falhas, mas prometeu empenho ao novo time.

“Eu tenho o apelido de ‘God of zaga’, só que sou um ser humano que pode cometer erros. Um apelido exagerado e, por outro lado, um apelido pode ser falado aqui e ali, mas o importante é o que você pode fazer pelo time”, explicou o ex-são-paulino.

O apelido surgiu quando Maicon foi contratado em definitivo junto ao Porto-POR, no primeiro semestre do ano passado. O nome foi criado como parte de uma jogada de marketing do São Paulo e acabou gerando uma provocação intensa por parte dos torcedores rivais, diante da eliminação da equipe do Morumbi nas semifinais da Copa Libertadores 2016 e dos fracassos recentes, além dos erros individuais do jogador.

Outro tema tratado pelo atleta na coletiva de apresentação foi sua chegada ao futebol turco. Revelado no Cruzeiro, Maicon contou que só ficou sabendo das tratativas entre São Paulo e Galatasaray, quando as conversas já estavam avançadas.

“Não teve nenhuma proposta em janeiro, só três ou quatro semanas atrás. E, quando eu ouvi a proposta, muito trabalho já tinha sido feito e, então, os clubes já estavam se conversando”, declarou.

O zagueiro chegou à Turquia em uma transação que envolveu 7 milhões de euros (R$ 26 milhões). Além do valor, o Tricolor ainda pode faturar mais 1 milhão de euros (R$ 3,7 milhões) dependendo do desempenho do jogador.