Maradona responde a críticas de Daniel Alves: “É um idiota”

Diego Maradona não quer saber de clima amistoso com Daniel Alves. Após o brasileiro criticar a “Mão de Deus”, lance polêmico do argentino na Copa do Mundo de 1986, o ex-atacante respondeu, fazendo duras críticas à qualidade técnica do defensor.

“Daniel Alves é um idiota. Faz 28 cruzamentos e acerta quatro. Lateral bom era Cafú, Maicon. Daniel Alves? Pobrezinho”, apontou o ídolo da seleção argentina, em entrevista à TyC Sports.

Maradona ainda foi além dos xingamentos pessoais e também questionou o papel dos laterais dentro de uma partida de futebol.

“Ele fala porque está em uma parte do campo em que você não joga futebol. Eles tocam na bola três vezes e fazem oito faltas por jogo. Se continuarmos a falar sobre isso, vou embora”, completou.

A polêmica entre os atletas começou após Dani Alves levantar algumas ressalvas quanto à importância do ex-camisa 10 no futebol. Além de criticar o gol irregular nas quartas de final do mundial realizado no México, vencido pela Argentina, o defensor da Juventus também colocou Lionel Messi como o maior jogador argentino de todos os tempos.

“Não vi o Maradona tanto, então não posso falar do que eu não vi. Tem gente que gosta, tem que respeitar, mas eu vou mais além. O Messi tem um dom incrível, inquestionável. Achar que ele não é um fenômeno porque não ganhou Copa? Está de sacanagem. TV e jornais manipulam muito. Querem comparar, mas como comparar Messi com Maradona? Quantas Bolas de Ouro o Maradona tem?”, apontou o camisa 23, em entrevista ao canal Esporte Interativo.

“Com todo respeito ao Maradona, não seria um orgulho para mim falar que ganhei uma Copa do Mundo fazendo gol de mão. Mão de Deus não engana, Mão de Deus é ponta firme. Enganou todo mundo, ficou famoso por isso, beleza. Respeito o Maradona, mas para mim, como esportista, não colocaria como exemplo para jovens”, questionou.