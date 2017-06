Guardiola exalta Messi e coloca argentino como melhor da história

O técnico Pep Guardiola trabalhou com Lionel Messi no Barcelona e, ao lado do argentino, conquistou diversos títulos, entre eles duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes. Uma relação de tanto sucesso rende elogios do comandante até os dias de hoje.

Em entrevista à Catalunya Ràdio, o treinador, atualmente no Manchester City, elegeu o camisa 10 dos catalães como maior da história. “Sabemos que cedo ou tarde, no jogo, ele vai resolver. E isto é algo que só o melhor de todos os tempos pode fazer”, declarou.

Guardiola também brincou com o atleta, afirmando que gostaria de entrar no cérebro de Messi. “Ele é superdotado, gostaria de entrar em seu cérebro. É um dos esportistas mais importantes de todos os tempos”, afirmou o treinador, que também comparou o argentino com Michael Jordan.

“Eu acordava de madrugada para assistir Jordan, não queria perder por nada. É assim com Messi, não aceito perder, é muito bom”, finalizou.

Messi e Guardiola trabalharam juntos entre 2008 e 2012, nos profissionais do Barça. Neste período, os catalães encantaram o mundo com o belo futebol apresentado, e o argentino conquistou o prêmio de melhor do mundo quatro vezes, entre 2009 e 2012.