Diego Souza entra para a história e ressalta: “na Seleção é muita qualidade”

Diego Souza foi um dos destaques da goleada do Brasil por 4 a 0 sobre a Austrália nesta terça-feira. Improvisado como homem de área, o jogador do Sport conseguiu cumprir bem o que Tite pediu a ele marcando dois gols, um deles logo aos dez segundos de jogo – entrando para a história como o mais rápido da história da equipe canarinho – , e ganhou pontos com o comandante da amarelinha.

O desempenho de Diego Souza em Melbourne também acirra a disputa com Roberto Firmino por uma vaga no ataque como substituto de Gabriel Jesus. Com características diferentes às de Firmino, o jogador do Sport conseguiu fazer o pivô em diversas jogadas e mostrou presença de área para comemorar seus dois primeiros gols representando o país.

“Aqui na Seleção é muita qualidade, então há essa facilidade de a bola chegar e a gente poder concluir bem em gol. Mais uma vez os jogadores me procuraram, fizemos tabelas importantes, tive a felicidade de fazer dois gols, mas temos que dar continuidade ao trabalho”, disse Diego Souza.

Ao passo que a Copa do Mundo da Rússia vai se aproximando, novas opções são testadas na Seleção Brasileira. No próximo dia 31 de agosto o time volta a campo para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Equador, em casa, e Colômbia, fora. A grande questão é se Tite abrirá o leque de jogadores ou desta vez vai mesclar os titulares com apenas algumas caras novas.