Belletti faz ressalvas à possível chegada de Lucas Lima ao Barcelona

Uma das especulações que mais tem chamado a atenção no mundo futebolístico nos últimos tempos é a possível transferência de Lucas Lima ao Barcelona. Mesmo que a equipe catalã ainda não tenha enviado uma proposta oficial, o Peixe notificou o Barça por assédio ao jogador. Porém, há quem ache que a decisão ainda deva ser analisada.

Juliano Belletti, ex-jogador de futebol e responsável pelo gol que deu o título da Liga dos Campeões de 2006 ao Barcelona, declarou que a comissão técnica do time espanhol deve analisar melhor se uma possível contratação do brasileiro é o melhor caminho.

“Lucas Lima tem muita qualidade, mas talvez a comissão técnica do Barcelona deva pensar um pouco mais se ele está preparado para o Barça ou não”, declarou o ex-jogador ao jornal espanhol Marca.

Se Belletti ainda não vê Lucas Lima como melhor opção ao Barça, isso não acontece com Paulinho. O volante da Seleção Brasileira e que atualmente defende o Guangzhou Evergrande, da China, também está na mira do time catalão, ainda que o técnico da equipe, Luiz Felipe Scolari, afirme que nenhuma proposta foi feita.

“O Barça quer contratar jogadores que possam começar a atuar desde o primeiro momento. O Paulinho é titular da Seleção Brasileira, é muito inteligente, ofensivo, com muita experiência. Eu o vejo preparado para jogar aqui”, continuou o ex-lateral direito da Seleção.

Belletti também falou sobre o zagueiro colombiano Yerry Mina, que atualmente defende o Palmeiras, mas que pode se transferir ao Barcelona no futuro. “Ele tem muita qualidade defensiva. Sua equipe no Brasil não joga como o Barça, não vem trazendo a bola desde atrás, mas o vejo com muitas qualidades defensivas”, finalizou Belletti.