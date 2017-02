Fluminense tenta encaminhar vaga à semifinal diante da Portuguesa-RJ

O Fluminense volta a campo pela terceira rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta a Portuguesa-RJ no Estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ). O Tricolor, que no meio de semana bateu o Resende por 1 a 0, tem cem por cento de aproveitamento e lidera o Grupo C com seis pontos conquistados. Um triunfo vai praticamente garantir um lugar nas semifinais.

A possibilidade de se aproximar da classificação deixa os tricolores bem motivados para a partida.

“Para nós é um jogo muito importante, pois pode nos aproximar do primeiro objetivo da temporada que é vaga para as semifinais da Taça Guanabara. O Fluminense sabe como é importante não ir deixando esta situação para a rodada final e por isso mesmo vamos tratar a partida como ela merece, como uma decisão”, disse o zagueiro Renato Chaves.

O técnico Abel Braga, porém, alertou para os problemas que a Portuguesa-RJ pode criar.

“Nós estamos em um começo de temporada e sabemos que os times de menor investimento começaram a se preparar muito antes. A Portuguesa-RJ vinha jogando em ritmo de competição e vem fazendo um bom ano. Portanto, não podemos facilitar as coisas porque seremos surpreendidos. Temos que jogar em um bom nível, batalhando sempre pela posse de bola e sabendo valorizar ela”, afirmou o treinador.

A dúvida do Fluminense para o confronto é no gol, já que a condição de Diego Cavalieri é incerta (Foto: Mailson Santana/Fluminense)

Para este compromisso, o Fluminense vai manter a base que atuou nas primeiras rodadas, mas tem uma incerteza em relação ao camisa 1. O goleiro Diego Cavalieri, com entorse no tornozelo direito, é dúvida para o confronto. Se ele for vetado, Júlio César permanece entre os titulares.

Pelo lado da Portuguesa-RJ, que tem dois pontos e busca a primeira vitória na competição, a ordem é manter a determinação exibida no empate por 3 a 3 com o Volta Redonda, na quinta-feira, quando o time chegou a estar perdendo por 3 a 1.

“Temos que nos impor porque não podemos deixar o Fluminense jogando sozinho e dominando as ações, pois se eles nos acuarem em nosso campo teremos problemas pela qualidade do adversário. Vamos precisar atuar com muita personalidade e com a atitude de um time que pretende conquistar três pontos, o que seria fantástico”, disse o técnico Nelson Rodrigues, que vai manter a base que vinha atuando.

Pelo regulamento, nesta Taça Guanabara todos os clubes se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos. Após todos os confrontos, os dois primeiros colocados passam para as semifinais.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ X FLUMINENSE

Local: Estádio Los Lários, em Duque de Caxias (RJ)

Data: 5 de fevereiro de 2017 (Domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Patrício Wallace Maia (RJ)

Assistentes: Gabriel Viana (RJ) e João Luís de Albuquerque (RJ)

PORTUGUESA-RJ: Marcelo Moretto, Belarmino, Marcão, Rodrigo Almeida e Diego Maia; Marcinho Pitbull, Muniz, Romarinho, Fabinho e Alan; Edu

Técnico: Nelson Rodrigues

FLUMINENSE: Júlio César (Diego Cavalieri), Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Jefferson Orejuela, Douglas, Junior Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington Silva e Henrique Dourado

Técnico: Abel Braga