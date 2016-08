Flamengo realiza duelo com a Ponte Preta no Espírito Santo

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

A Ponte Preta terá que viajar um pouco mais para enfrentar o Flamengo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o clube carioca, mandante da partida, confirmou que o duelo será realizado em Cariacica, no Espírito Santo

Tendo realizado alguns de seus confrontos no Mané Garrincha, na Arena das Dunas e no Raulino de Oliveira, o Rubro-negro recebe o quarto adversário no palco capixaba – depois de vencer Inter, América-MG e Atlético-PR, consecutivamente no Estado vizinho ao Rio de Janeiro.

Pelo lado do Fla, os ingressos para o duelo contra o time de Campinas já começaram a ser vendida e, para os sócios, serão liberados até o dia 31 de agosto. No dia primeiro de setembro, abrem as vendas gerais, em setores de Cariacica e da capital fluminense.

Já a Macaca, sétima colocada da tabela, com 31 pontos, tem a chance de superar o fraco retrospecto como visitante nesta edição do Brasileirão, diante de uma equipe que segue em uma crescente no torneio. O Flamengo, comandado por Zé Ricardo, tem 47 pontos e assume a quarta posição.

