Flamengo e Santos abrem duelo pela Copa do Brasil na Ilha do Urubu

Embalado pelas três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro que o levaram para o G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores, o Flamengo recebe o Santos nesta quarta-feira, às 21h45(de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ), pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, no fim de semana, bateu o Bahia por 1 a 0, eliminou o Atlético-GO nas oitavas, com um triunfo por 3 a 1 fora de casa, após empate sem gols na capital carioca. Já o Peixe, que no fim de semana perdeu por 1 a 0 para o Sport, despachou na etapa anterior, sem sustos, o Paysandu. Fez 2 a 0 diante de sua torcida e 3 a 1 no Pará.

A qualidade das duas equipes faz Zé Ricardo, comandante do Flamengo, esperar um jogo muito equilibrado.

“Flamengo e Santos são dois times que estão em crescimento no Campeonato Brasileiro e por isso mesmo acredito que chegam para este encontro em equilíbrio de condições. Não vamos ter nenhum tipo de facilidade, mas sabemos que podemos ganhar em nossa casa, diante de nossa torcida”, disse Zé Ricardo.

Os rubro-negros realmente apostam na força da torcida. “Jogar no Rio de Janeiro é algo muito bom para o Flamengo, pois estamos conseguindo nos sentir em casa em nosso estádio e a torcida vem chegando junto e entendendo a importância de atuar ao nosso lado, jogando junto os noventa minutos. O nosso crescimento na temporada com certeza está deixando esses torcedores ainda mais empolgados e acredito em um grande público na quarta-feira. Trata-se de um jogo eliminatório, quando um mau dia em campo acaba colocando tudo a perder. O importante é estarmos preparados e prontos para qualquer situação. A torcida ao nosso lado é um fator importante, mas temos consciência de que é a nossa capacidade e entrega em campo que podem determinar que o confronto vire a nosso favor”, avisou o meia Diego.

Em termos de escalação, o Rubro-Negro terá mudanças. O zagueiro Juan, que cumpriu suspensão contra o Bahia, reaparece assim como seu companheiro de zaga, Rever, preservado no mesmo jogo. Assim, Rafael Vaz fica no banco e Rhodolfo, que não foi inscrito na competição, será sequer relacionado. Outro que não pode atuar por não estar inscrito é o meia Everton Ribeiro, que cede a vaga a Vinicius Júnior. Outro que retorna de suspensão é Everton, que ocupará o lugar de Matheus Savio.

O Santos, por sua vez, tenta recuperar o ânimo na temporada após o revés por 1 a 0 para o Sport, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. E por incrível que pareça, nada como um jogo fora de casa para retomar os trilhos. Afinal, o Peixe de 2017 tem ido bem melhor quando atua longe de seus domínios.

Até aqui, o alvinegro perdeu mais na Vila (para São Paulo, Ferroviária, Palmeiras, Cruzeiro e Sport) do que como visitante. Foram cinco derrotas em Urbano Caldeira e apenas quatro fora, no Maracanã, diante do Fluminense, no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta, e duas vezes para o Corinthians, na Arena do rival, em Itaquera.

“A confiança é boa porque estamos em bom momento fora de casa. Sabemos da dificuldade lá. Se a gente continuar fazer o que vem fazendo, vamos conseguir trazer um bom resultado. Expectativa é por um grande jogo. Enfrentaremos uma das melhores, talvez a melhor equipe do Brasil. No papel, contrataram grandes jogadores. Mas temos feito grandes jogos fora por mais um boa partida”, explicou David Braz.

O zagueiro, inclusive, retorna de suspensão e será titular contra o Rubro-Negro. Em contrapartida, o técnico Levir Culpi não contará com Thiago Maia. Vítima de uma forte virose, o volante foi liberado pela comissão técnica e nem viaja para o Rio de Janeiro.

Sem o titular, Alison e Leandro Donizete disputam a vaga no meio. Após retornar de empréstimo do Red Bull Brasil, o jovem ganhou uma oportunidade contra o Vitória, no último dia 21, mas não convenceu o técnico Levir Culpi, Por conta disso, a tendência é que o veterano de 35 anos comece jogando ao lado de Renato.

Por fim, Ricardo Oliveira e Zeca seguem fora e nem viajam para o Rio de Janeiro. O camisa 9 já está recuperado de contusão no joelho esquerdo, mas foi mais uma vítima da gripe, teve uma pneumonia constatada e continua fora. Já o lateral-esquerdo, por sua vez, está em processo de transição ao gramado após sentir dores na panturrilha esquerda.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SANTOS

Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

FLAMENGO: Thiago, Rodinei, Juan, Rever e Miguel Trauco; Márcio Araújo, Willian Arão, Diego e Everton; Vinicius Júnior e Paolo Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Leandro Donizete (Alison) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Técnico: Levir Culpi