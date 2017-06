Felipe Melo lesiona coxa, fratura mão e desfalca Verdão por seis semanas

Felipe Melo está fora de combate pelo Palmeiras nas próximas semanas. O volante sofreu uma lesão na coxa direita durante o triunfo sobre o Fluminense, no sábado, e não treinou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Além do problema muscular, o camisa 30 fraturou a mão esquerda no confronto.

A contusão muscular fez com que Felipe Melo fosse substituído no confronto com o Tricolor carioca – Fabiano entrou em seu lugar -, e a fratura na mão fará com que o volante precise passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Paralelamente, o camisa 30 seguirá com o processo de tratamento da lesão na coxa.

O lance ocorreu em disputa de bola com Wendel no meio-campo. Depois de correr em direção à bola, o volante precisou interromper o pique e acusou as dores logo em seguida. Na substituição, saiu mancando bastante.

A contusão do Pibull é a primeira do jogador desde que chegou ao Palmeiras. No período, Felipe Melo ficou fora de apenas um jogo por conta de um corte profundo no supercílio sofrido no clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o volante foi baixa na partida contra a Ferroviária, que marcou a estreia de Miguel Borja no Verdão.

Para a vaga do Pitbull, Thiago Santos é o substituto natural no esquema armado pelo técnico Cuca. O volante, inclusive, chegou a tomar a vaga de Felipe Melo na partida contra o Atlético-MG, no Palestra Itália, quando o treinador indicou que o camisa 30 precisaria retomar sua condição de titular mostrando um bom futebol nos treinos e durante as partidas seguintes.

Ao contrário de 2016, o Palmeiras pouco sofreu com contusões musculares neste ano. Em 2017, foram apenas outros três casos: Fabiano, no início da temporada, e Dudu, que tem um problema na região da virilha, segue em tratamento e deverá desfalcar a equipe também no jogo desta quarta-feira, contra o Santos.

Apesar do sério desfalque no elenco alviverde, Felipe Melo será uma ausência efetiva apenas na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores da América, o atleta já não poderia atuar nos próximos quatro confrontos por conta da punição imposta pela Conmebol pela batalha contra o Peñarol, em Montevidéu. Nas oitavas de finais, o Verdão ainda aguarda o sorteio para saber quem será seu adversário.