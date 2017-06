Erik marca três, joia e Vitinho brilham e Verdão vence jogo-treino

Se a torcida do Palmeiras e o técnico Cuca não estão plenamente satisfeitos com o desempenho de Miguel Borja como centroavante do Verdão, Erik faz o possível para conquistar uma chance entre os titulares da equipe. Nesta quinta-feira, o atacante marcou os três gols alviverdes em jogo-treino contra o São Caetano, e foi o destaque na vitória de virada por 3 a 2.

Sem os atletas que enfrentaram o Atlético-GO nesta quarta-feira, além do volante Bruno Henrique, que fez seu primeiro treino na Academia de Futebol, Cuca montou o Palmeiras com três zagueiros. A formação teve Jailson; Luan, Antônio Carlos e Juninho; Fabiano, Gabriel Furtado (destaque de 17 anos das categorias de base), Raphael Veiga, Hyoran e Zé Roberto; Vitinho e Erik.

Com um time ofensivo, o Palmeiras começou a partida pressionando os visitantes. No entanto, em jogada de contra-ataque, Ermínio invadiu a área livre pela direita, ficou de frente para Jailson e fuzilou para abrir o placar para o São Caetano.

O Verdão chegou ao empate em jogada de dois dos destaques do confronto. O volante Gabriel Furtado, das categorias de base do clube e que vem atuando com os profissionais, fez jogada pela esquerda e cruzou para Erik igualar o marcador. Após o bom lance, o jovem palmeirense recebeu aplausos da comissão técnica e dos companheiros.

Na segunda etapa, o Palmeiras voltou a sofrer um gol em erro de marcação durante novo contra-ataque do Azulão. Hyoran perdeu a bola, Zé Roberto errou o bote no meio-campo e o atacante do São Caetano avançou pela direita, driblou Vinicius Silvestre (que substituiu Jailson), e mandou para as redes.

Confira os gols:

O empate veio novamente com Erik. Em ataque pela esquerda, o camisa 14 aproveitou bela enfiada de Raphael Veiga, invadiu a área e mandou para as redes. Por fim, Vitinho fez grande jogada, passou pelo marcador e cruzou rasteiro na área. A bola desviou na zaga e sobrou para Erik de novo, que chapou a bola no canto e ainda acertou a trave antes de fazer o gol que matou a partida.

Outro destaque no jogo foi a tentativa de repetir uma jogada ensaiada por Cuca. O lance funcionou neste ano contra o Atlético Tucumán-ARG, pela Copa Libertadores, no Palestra Itália, e ainda no ano passado, em vitória contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, as duas vezes com Yerry Mina mandando para as redes. Nesta quinta, porém, a zaga do Azulão conseguiu cortar o lance.