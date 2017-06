Dudu exalta duelo LeBron e Durant: “Dois monstros”

Destaque do Palmeiras, Dudu mostrou que sua vida esportiva não se limita ao futebol. Nesta terça-feira, o jogador do Verdão mostrou seu gosto pela NBA, a liga norte-americana de basquete, destacando o confronto entre os astros Kevin Durant e LeBron James.

Os dois jogadores foram os personagens do playoff final da competição. O título da NBA foi definido com a vitória do Golden State Warriors sobre o Cleveland Cavaliers. Durant foi o destaque da conquista, ganhando, inclusive, o prêmio de jogador mais valioso das finais.

“Dois monstros ,essa foto Mostro respeito e mostra que rivalidade é sempre dentro da quadra ,e podemos carregar pro futebol ,saber que rivalidade é sempre dentro de campo”, descreveu Dudu em suas redes sociais.