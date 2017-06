Dudu evolui, mas segue como dúvida; Guerra e Keno se recuperam

O treino do Palmeiras nesta terça-feira foi repleto de boas notícias para a torcida do Verdão. O meia Guerra e o atacante Keno participaram normalmente das atividades na Academia de Futebol e devem ficar à disposição de Cuca para esta quarta-feira, contra o Atlético-GO. Já o Dudu também trabalhou com os companheiros, mas inda é dúvida.

Guerra e Keno deixaram a partida contra o Bahia, domingo, se queixando de fortes dores, o que limitou a dupla no treinamento de segunda-feira. Nesta terça, porém, ambos trabalharam sem problemas com os demais companheiros e seguirão como titulares rente ao Atlético-GO.

Já Dudu, que voltou a treinar ontem, também participou das atividades desta terça-feira, mas segue como dúvida. A situação do atleta é vista com otimismo pelo departamento médico alviverde, que, no entanto, não garante a presença do jogador.

O capitão do Verdão sentiu uma contusão muscular na virilha durante o primeiro tempo da derrota por 2 a 1 contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no último dia 31 de maio. Desde então, o capitão desfalcou o Palmeiras diante de Atlético-MG, Coritiba, Fluminense, Santos e Bahia, todos pelo Campeonato Brasileiro. A previsão inicial era de que o jogador retornaria em quatro semanas, mas Dudu mostrou evolução e, com apenas 15 dias, já havia iniciado a transição entre a recuperação física e os trabalhos com bola.

As boas novas do treinamento desta terça-feira são um alívio para o técnico Cuca. O treinador já não pode contar com os volantes Felipe Melo e Thiago Santos, que te contusões no músculo posterior e adutor da coxa, respectivamente. Além da dupla, Moisés e Arouca, outros dois meio-campistas, também seguem fora em recuperação de cirurgia. Assim, a dupla de volantes deverá ser formada por Jean e Tchê Tchê, com Mayke e Fabiano brigando por uma vaga na ala-direita.

Outro desfalque será o atacante Willian, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, no domingo, e não poderá jogar. Para sua vaga, a opção mais provável é Miguel Borja, mas Erik também corre por fora pela posição. Contra o Tricolor, ambos ficaram no banco de reservas, mas o colombiano nem entrou na segunda etapa, ao contrário do companheiro.

O confronto entre Palmeiras e Atlético-GO, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. O clube alviverde já comercializou mais de 25 mil ingressos para o duelo.